В России за сутки выявили 5 546 случаев COVID-19

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

За последние сутки в России коронавирус выявили у 5 546 человек, госпитализированы 1 136 заболевших. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировали 21 525 567 случаев заражения COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.



По данным на 17 ноября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 6 888 пациентов. Всего вылечившихся — 20 932 860 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 60 россиян. Всего от инфекции скончались 391 333 человека.



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