Международный паралимпийский комитет приостановил членство Паралимпийского комитета России

Международный паралимпийский комитет (МПК) приостановил членство Паралимпийского комитета России на внеочередной генеральной ассамблее 16 ноября, сообщает ТАСС.

За это решение проголосовали 64 делегата генассамблеи в Берлине, против — 39, еще 16 делегатов — воздержались. Приостановление членства произошло «из-за неспособности России выполнять обязательства в соответствии с уставом организации».

Фото: wikipedia.org/Alexignatiou

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в обращении к участникам саммита Группы двадцати на Бали призвал лидеров стран поддержать политический нейтралитет спорта. Он добавил, что в Олимпиаде должны участвовать спортсмены из стран, которые находятся в состоянии конфронтации.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко считает, что призыв Баха о поддержке политического нейтралитета спорта — проявление двойной игры, и оно далеко от правды.



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Маргарита Головатенкко