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Международный паралимпийский комитет приостановил членство Паралимпийского комитета России

21:55, 16.11.2022
Международный паралимпийский комитет приостановил членство Паралимпийского комитета России
Фото: wikipedia.org/Ivanaivanova

Международный паралимпийский комитет (МПК) приостановил членство Паралимпийского комитета России на внеочередной генеральной ассамблее 16 ноября, сообщает ТАСС.

За это решение проголосовали 64 делегата генассамблеи в Берлине, против — 39, еще 16 делегатов — воздержались. Приостановление членства произошло «из-за неспособности России выполнять обязательства в соответствии с уставом организации».

Фото: wikipedia.org/Alexignatiou

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в обращении к участникам саммита Группы двадцати на Бали призвал лидеров стран поддержать политический нейтралитет спорта. Он добавил, что в Олимпиаде должны участвовать спортсмены из стран, которые находятся в состоянии конфронтации.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко считает, что призыв Баха о поддержке политического нейтралитета спорта — проявление двойной игры, и оно далеко от правды.

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Маргарита Головатенкко
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