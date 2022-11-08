Казанцы не смогут увидеть полное лунное затмение

Фото: скриншот видео/youtube

Уже сегодня, 8 ноября, россияне смогут увидеть полное лунное затмение. Однако жители Казани в их число не попадают, рассказал профессор Института физики Казанского федерального университета, директор Астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта КФУ Юрий Нефедьев.



— Лунное затмение 8 ноября можно будет наблюдать в том числе в восточных регионах России. Однако жители Казани не смогут увидеть это астрономическое явление, — предупредил он.

По словам профессора, фаза полного лунного затмения будет продолжительной — около полутора часов. По московскому времени она придется на дневное время — приблизительно в 13—14 часов, а в Казани Луна взойдет только к 16 часам.

Во-вторых, в Казани сегодня ожидается облачная погода. Профессор также напомнил, что днем изменение оттенка Луны на красноватый заметить довольно сложно.

— Происходит сильное солнечное освещение. Так что все лунные затмения в дневное время, что частные, что полные формы, наблюдать очень затруднительно, — объяснил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России увидеть астрономическое явление смогут жители Сахалина, Камчатки, Амурской области, Чукотки, Хабаровского края, Приморского края, Центральной и Восточной Якутии, Забайкалья. На европейской части страны явление будет просматриваться лишь отчасти.

Лунное затмение 8 ноября станет вторым по счету в 2022 году. Это астрономическое явление относится к Саросу 136 (повторение всех солнечных и лунных затмений за период 18 лет). В следующий раз, по словам Нефедьева, затмение можно будет увидеть только спустя 18 лет, в ноябре 2040 года.

25 октября казанцы могли наблюдать на небе частичное солнечное затмение. В декабре, вопреки бытующему мнению, можно также любоваться звездопадами — россияне будут наблюдать поток Геминиды, если позволят погодные условия. Кроме того, с 25 декабря по 7 января в вечернем небе можно будет рассмотреть почти все планеты одновременно.



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Илина Хакимова