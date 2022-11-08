Эксперт: человечество больше не найдет новых химических элементов в природе

Член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой неорганической химии химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Шевельков убежден, что в природе человечество уже не найдет новых химических элементов.

Говоря о периодической таблице Менделеева, а именно о грани, которая отделяет природные химические элементы от созданных искусственно, Шевельков сказал:



— Многие считают, что последний природный химический элемент периодической таблицы ― это уран, атомный номер которого 92. Уран радиоактивен, и различные его осколки могут оказаться довольно большими по массе, так что шанс встретить более тяжелый элемент в природе в каких-то следовых количествах, конечно, есть. Разумеется, этот факт не имеет никакого научного или прикладного значения, но для обсуждения вполне интересен.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Академика также спросили и о возможности найти новые химические элементы на глубине свыше 12 км под землей. Шевельков придерживается мнения, что даже там открытие новых природных элементов невозможно.

Каждый последующий элемент в таблице Менделеева имеет большую массу, чем предыдущий, а с увеличением массы ядра атома у многих элементов в дальнейшем происходит естественный природный процесс ― радиоактивный распад. Чем больше масса, тем тем легче получить этот распад.



Чем дальше в периодической таблице находится элемент, тем меньше время его существования. Например, уран — радиоактивный элемент — имеет период полураспада более миллиарда лет. А современные элементы конца периодической таблицы, например 118-й элемент оганесон, живут считанные микросекунды.

Ученый также рассказал, какие химические элементы в будущем могут стать редкими. По его словам, это сложно спрогнозировать, так как нужно учесть влияние многих факторов. Например, в частности это будет зависеть и от того, как будут развиваться технологии.

— Могу предположить, что довольно распространенный химический элемент под названием стронций в течение ближайших 50 лет может оказаться под угрозой исчезновения именно из-за того, что его активно используют при создании новых и модернизации старых технологий. Но если наши технологии изменятся, то вполне возможно, что и потребность в таком большом количестве стронция отпадет, а вместе с этим уйдет и угроза его исчезновения, — сказал Шевельков.

Международный союз теоретической и прикладной химии объявил о включении четырех новых элементов в периодическую систему химических элементов. Все четыре сверхтяжелых элемента получены в лабораторных условиях.

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Илина Хакимова