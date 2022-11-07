Российские военные уничтожили за сутки семь украинских штабов

Фото: скриншот видео Минобороны России

Российские войска уничтожили за сутки семь украинских штабов и 72 артподразделения на огневых позициях. Об этом сообщило Министерство обороны.

— Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены семь пунктов управления в районах населенных пунктов Ивановка, Крахмальное Харьковской области, Водяное, Павловка ДНР, Новая Каменка, Давыдов Брод, Белогорка Херсонской области, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 186 районах, — говорится в сообщении.

О ситуации по направлениям:

На Купянском направлении противник силами двух батальонных тактических групп, усиленных иностранными наемниками, в течение суток вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Нижняя Дуванка и Сватово ЛНР. Ударами армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями российских войск наступление противника было остановлено.

В ходе боевых действий уничтожено до ста украинских военнослужащих и наемников, два танка, пять боевых бронированных машин и пять пикапов.

На Красно-Лиманском направлении противник двумя батальонными тактическими группами предпринимал попытки наступать в направлениях населенных пунктов Площанка и Червонопоповка ЛНР. Все атаки отражены.

Потери ВСУ составили более 120 военнослужащих убитыми и до 130 раненными, три танка, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.

На Николаево-Криворожском направлении российскими подразделениями при поддержке артиллерии отражено наступление батальонной тактической группы ВСУ в районах населенных пунктов Дудчаны, Новая Каменка, Белогорка Херсонской области. Противник отброшен на исходные позиции.

Уничтожено более 110 украинских военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 13 автомобилей.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Вчера сообщалось, что украинские военные выпустили по Энергодару и Запорожской АЭС 15 крупнокалиберных снарядов, но ответным огнем российские военнослужащие уничтожили украинскую гаубицу «Мста-Б».

Кроме того, в районе города Запорожье был уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ. В районе населенного пункта Красноармейск в результате удара по складу ракетно-артиллерийского вооружения уничтожено 120 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS, 250 реактивных снарядов «Смерч» и две транспортно-заряжающие машины.



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Максим Кокунин