В России за сутки выявили 6 149 случаев COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За минувшие сутки в России выявили 6 149 новых случаев COVID-19. Общее число заражений по стране составляет 21 453 667 заболеваний.

По состоянию на 4 ноября выздоровели от заболевания 20 841 779 человек, из которых 9 259 — за прошедшие сутки. Госпитализированы при этом 1 233 пациента.

Скончался от коронавируса за последние сутки 71 человек, общая смертность от инфекции составляет 390 459 случаев.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 4 ноября читайте в подборке интернет-газеты.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Артем Гафаров