В России выявили 6 385 новых случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 6 385 случаев заболевания коронавирусом, госпитализированы 1320 человек. Всего по стране выявили 21 441 143 заболевших, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 2 ноября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 10 241 человека, всего выздоровевших — 20 822 746 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 68 россиян, всего от инфекции скончались 390 315 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Маргарита Головатенко