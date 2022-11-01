В Казани простились с народным артистом Татарстана Наилем Дунаевым

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани простились с народным артистом Татарстана Наилем Дунаевым (настоящее имя — Николай Иванович Дунаев). Гражданская панихида прошла в 10 утра в казанском театре им. Галиаскара Камала.



Один из старейших актеров театра, сыгравший за свою жизнь много разных ролей, скончался 30 октября.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Ведущий многоплановый актер», чьей «мягкой, теплой творческой индивидуальности была присуща внутренняя психологическая наполненность, жизненная убедительность», — так отзываются о нем коллеги по сцене.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

О том, каким актером был Наиль Дунаев, рассказывало «Реальное время».

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Маргарита Головатенко