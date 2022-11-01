В Казани простились с народным артистом Татарстана Наилем Дунаевым
В Казани простились с народным артистом Татарстана Наилем Дунаевым (настоящее имя — Николай Иванович Дунаев). Гражданская панихида прошла в 10 утра в казанском театре им. Галиаскара Камала.
Один из старейших актеров театра, сыгравший за свою жизнь много разных ролей, скончался 30 октября.
«Ведущий многоплановый актер», чьей «мягкой, теплой творческой индивидуальности была присуща внутренняя психологическая наполненность, жизненная убедительность», — так отзываются о нем коллеги по сцене.
О том, каким актером был Наиль Дунаев, рассказывало «Реальное время».
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