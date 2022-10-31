В Бугульме осудили двух парней за попытку крупного сбыта наркотиков

Фото: прокуратура Татарстана

В Бугульме двух молодых людей 22 и 23 лет приговорили к 9 годам лишения свободы за попытку сбыта крупной партии наркотиков через интернет (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Суд установил, что в декабре 2021 года обвиняемые приобрели бесконтактным способом у неустановленного лица (уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство) около 600 граммов синтетических наркотиков. Запрещенные вещества подсудимые распределили на 463 разовые дозы для дальнейшего сбыта. Однако действия злоумышленников пресекли правоохранители — наркотики изъяли из незаконного оборота.

Подсудимые свою вину признали. Их приговорили к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. У них конфисковали мобильный телефон и электронные весы, являвшиеся средствами совершения преступления. Приговор не вступил в законную силу.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня стало известно, что в Татарстане задержали двоих мужчин — отца и сына, у которых изъяли более 4 кг наркотиков. По предварительным данным, подозреваемые оборудовали две лаборатории, в которых выращивали коноплю. Одну из них — дома, вторую — в гаражном боксе.

В столице Татарстана выросло число зарегистрированных наркопреступлений. В том числе значительно возросло число выявленных фактов сбыта.



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Маргарита Головатенко