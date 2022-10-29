Роскомнадзор ограничил доступ к домену, принадлежащему Telegram

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Роскомнадзор ограничил доступ к домену t.me, который принадлежит Telegram. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.

Доступ к домену ограничен по требованию Генеральной прокуратуры. Официальных разъяснений по причинам от Роскомнадзора на данный момент не поступало.

Скриншот сайта Роскомнадзора

С ограничением доступа к домену t.me пользователи столкнулись вечером 29 октября. Он позволяет пользоваться мессенджером Telegram через браузер. Однако при попытке перейти на страницу выходит сообщение, предупреждающие, что подключение не защищено.

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Татьяна Демина