За сутки в Татарстане выявили 140 случаев COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За минувшие сутки в Татарстане коронавирусом заразились 140 человек. Всего на 26 октября в республике зарегистрировано 186 759 случаев COVID-19.

Госпитализировали за сутки 37 заболевших татарстанцев. Выздоровели за это время 278 пациентов. Всего от коронавируса за время эпидемии вылечились 183 089 жителей республики.

Новых случаев смерти от COVID-19 за последние сутки в Татарстане не выявили. Всего зарегистрировано 2 005 умерших от коронавируса.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 26 октября читайте в подборке интернет-газеты.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин