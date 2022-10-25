Ночью в Татарстане ожидается до -4 градусов и гололедица
В ночь на среду, 26 октября, в Татарстане ожидается похолодание. Температура может опуститься до -4 градусов, прогнозируют в Гидрометцентре республики.
В Казани этой ночью ожидается от -1 до -3°С. Днем потеплеет до +2..+4°С.
Также ночью на дорогах Татарстана возможна гололедица. Она сохранится и утром.
Сегодня в республике облачная с прояснениями погода и небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Максимальная температура воздуха днем составит 0... +5 градусов.
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