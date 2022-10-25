Врачи челнинской БСМП спасли пациентку, у которой остановилось сердце

Врачам БСМП удалось спасти женщину после остановки сердца — она не дышала 5 минут, сообщили в больнице.



Челнинка почувствовала резкую боль в районе грудной клетки — один из главных симптомов острого инфаркта миокарда. Женщина успела позвонить в скорую и дождаться врачей, а уже в БСМП у пациентки обнаружили поражение левого коронарного русла и приступили к установке стентов в пораженные сосуды. После этого у нее остановилось сердце.

— Мы приняли решение подключить пациентку к ЭКМО во время сердечно-легочной реанимации. Аппарат взял на себя работу сердца, и мы продолжили операцию, — рассказал и. о. заведующего кардиореанимацией Юрий Марков.

Сегодня челнинка готовится к выписке.

В октябре в Набережных Челнах у двухлетнего ребенка случился приступ стеноза гортани, осложненный на фоне ларинготрахеита. После этого пациента увезли на скорой. Здесь врачи провели ему посиндромную терапию, ингаляцию и дезинтоксикационную терапию. После реанимации признаки стеноза гортани исчезли.

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Илина Хакимова