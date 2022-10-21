Исследование: стоимость долгосрочной аренды в Казани увеличилась на 15%

В Казани стоимость долгосрочной аренды на «Авито Недвижимости» в третьем квартале увеличилась на 15%. Об этом говорится в исследовании сервиса (есть в распоряжении «Реального времени»).

За третий квартал текущего года спрос на квартиры увеличился почти вдвое, что объясняется эффектом низкой базы второго квартала и началом делового сезона в августе — сентябре. Почти все регионы, кроме Сочи, имеют двузначные темпы роста.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За последние 3 месяца россияне в более чем половине случаев интересовались однокомнатными квартирами — их доля от общего спроса составила 54%. Затем по популярности шли «двушки» (29%), студии (11%) и «трешки» (6%). В среднем в Казани аренда квартиры обойдется в 23 тысячи рублей.

Дороже всего в третьем квартале 2022 года снимать квартиру в Москве (65 тысяч рублей в месяц), Сочи (45 тыс рублей), Санкт-Петербурге (30 тысяч рублей), Севастополе (27 тысяч рублей).

Исследование сервиса «Авито.Недвижимость» ранее показало, спрос на новостройки в России по итогам последних трех месяцев вырос на 1% по сравнению со вторым кварталом этого года. При этом новостройки в Казани подешевели лишь на 0,4%.



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Татьяна Леухина