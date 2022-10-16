В состав региональной группировки войск в Белоруссии от России войдут менее 9 тысяч человек

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Общая численность российских военнослужащих в составе совместной региональной группировки войск в Белоруссии составит чуть менее 9 тысяч. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко.

— Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав РГВ (сил), начали прибывать в РБ. Передислокация займет несколько дней. Общая численность составит чуть менее 9 тысяч человек, — написал он на своей странице в Twitter.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Вчера в Белоруссию прибыли первые эшелоны с российскими военнослужащими из состава совместной региональной группировки войск.

— Решение о создании региональной группировки войск (сил) принято и реализуется исключительно в интересах усиления охраны и обороны государственной границы союзного государства на территории Беларуси и продиктовано это решение непрекращающейся активностью в приграничных с нами районах, — говорится в сообщений.

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Максим Кокунин