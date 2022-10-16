Россиян предупредили о новом способе мошенничества

Мошенники начали представляться сотрудником одной из сотовых компаний, а потом предлагать более «выгодный тарифный план». Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

— Для того чтобы подтвердить согласие человека на новый тарифный план, нужно всего лишь настроить в телефоне автоплатеж и сообщить оператору код из пришедшего смс. В итоге данных манипуляций мошенники получают ПИН-код по операции на перечисление денег, — раскрыл схему мошенничества юрист.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Эксперт рассказал, что у злоумышленников есть и другая схема. Они убеждают человека сделать переадресацию и другую сим-карту.



— В результате чего все входящие звонки и смс приходят на сим-карту, находящуюся у мошенников. После они снимают все деньги со счета жертвы, а также берут кредиты на солидные суммы, оставляя человека не только без накоплений, но и с долгами, — передает RT его слова.

На этой неделе аналитики подсчитали, что за последние 6 месяцев 82% россиян сталкивались с мошенничеством. Первое место заняли предложения заработать на «инвестициях». Чуть реже мошенники вымогали деньги через звонки якобы от представителей банков или правоохранительных органов.



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Илина Хакимова