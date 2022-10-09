Оборот оптовой торговли в Татарстане превысил 1,9 триллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За восемь месяцев 2022 года оборот оптовой торговли в Татарстане составил почти 1,95 триллиона рублей. В сопоставимых ценах по отношению к аналогичному периоду прошлого года показатель уменьшился на 8,9%.

Согласно данным Татарстанстата, в августе этого года оборот оптовой торговли составил 253,8 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным месяцем 2021-го он сократился на 1,9%, а по отношению к июлю 2022-го вырос на 9,5%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Самый большой оборот оптовой торговли в Татарстане за первые восемь месяцев 2022 года зафиксировали в марте — почти 279 миллиардов рублей. Наименьшую сумму зафиксировали в январе — 211 миллиардов.

Напомним, в Татарстане оборот розничной торговли по итогам января — августа этого года составил 790,4 миллиарда рублей. По отношению к аналогичному периоду 2021-го он сократился на 2,5%.



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Татьяна Демина