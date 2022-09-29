В Казани на путях столкнулись электровоз и легковушка
В Советском районе Казани на железнодорожных путях столкнулись локомотив и автомобиль марки «Волга». Татарская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
Столкновение произошло 29 сентября, около 12.10, на нерегулируемом железнодорожном переезде, расположенном на перегоне станций Восстания — Дербышки. После столкновения с электровозом №4810 автомобиль отбросило за габариты железнодорожного пути. В салоне находились два человека, они не пострадали. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.
На место происшествия выезжали Татарский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа Казанского ЛУ МВД России на транспорте. Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.
На прошлой неделе Камская транспортная прокуратура начала проверку после жесткой посадки самолета в аэропорту Бегишево в Татарстане. По предварительным данным, легкомоторный самолет Diamond DA42 №RA-01723 совершил жесткую посадку 22 сентября в 22.06 из-за ошибки пилота. Находившиеся на борту двое членов экипажа не пострадали.
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