В Казани на путях столкнулись электровоз и легковушка

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

В Советском районе Казани на железнодорожных путях столкнулись локомотив и автомобиль марки «Волга». Татарская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.



Столкновение произошло 29 сентября, около 12.10, на нерегулируемом железнодорожном переезде, расположенном на перегоне станций Восстания — Дербышки. После столкновения с электровозом №4810 автомобиль отбросило за габариты железнодорожного пути. В салоне находились два человека, они не пострадали. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

На место происшествия выезжали Татарский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа Казанского ЛУ МВД России на транспорте. Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

На прошлой неделе Камская транспортная прокуратура начала проверку после жесткой посадки самолета в аэропорту Бегишево в Татарстане. По предварительным данным, легкомоторный самолет Diamond DA42 №RA-01723 совершил жесткую посадку 22 сентября в 22.06 из-за ошибки пилота. Находившиеся на борту двое членов экипажа не пострадали.



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Маргарита Головатенко