Группа «Аигел» отменила все концерты в России, в том числе в Казани

Российский электронный хип-хоп-дуэт «Аигел» отменил проведение в стране всех концертов, указав как причину давление властей. Об этом группа сообщила в соцсетях.



Согласно заявлению группы, с 1 сентября дуэт находится в списке артистов, чьи концерты не рекомендованы на территории России:

— Клубы городов вынуждены отменить наши выступления под давлением властей, — указали артисты.

Концерты группы «Аигел» должны были состояться в Казани, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Новосибирске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве.

Еще в августе дуэт «Аигел» был одним из хедлайнеров фестиваля народов Поволжья «Итиль» в Казани. Выступление группы, тексты песен которой пишет уроженка Набережных Челнов Айгель Гайсина, оценили в 278 тысяч рублей.



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Маргарита Головатенко