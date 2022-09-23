В Казани на «Кросс нации» зарегистрировались более 14 тысяч человек

В Казани на «Кросс нации» зарегистрировались более 14 тысяч человек. Участники пробегут три дистанции на 1000, 2000 и 3000 метров.

Мероприятие состоится 24 сентября. Трасса пройдет по территории набережной реки Казанки и экстрим-парка «Урам».

Спортивный праздник начнется в 10:00 в экстрим-парке «Урам». В 10:15 на старт выйдут спортсмены 2012 года рождения и младше. В 10:30 стартуют ветераны, в 10:45 — представители спорта слепых. Все они пробегут дистанцию в 1000 метров.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В 11:00 пройдут забеги на дистанции в 1000 метров для определения самого «быстрого» жилого комплекса города. Ожидается, что самым массовым станет забег на дистанцию в 3000 метров, сообщается на сайте мэрии города.

Подробнее о том, как проходил «Кросс нации — 2021», — в видеорепортаже «Реального времени».



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Татьяна Леухина