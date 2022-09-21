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В Татарстане задержали курьера-мошенника из Уфы, обманувшего двух пенсионеров на 1,6 млн рублей

11:27, 21.09.2022
В Татарстане задержали курьера-мошенника из Уфы, обманувшего двух пенсионеров на 1,6 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане задержали 21-летнего курьера-мошенника из Уфы, обманувшего двух пенсионеров на 1,6 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Заявления от потерпевших поступили в отдел МВД России по Бугульминскому району республики. Пенсионерам поступали тревожные звонки — по телефону злоумышленники сообщали, что их родственники якобы попали в ДТП. Им предлагали посодействовать — уладить вопросы как с правоохранительными органами, так и с пострадавшими. Пенсионеры собирали свои сбережения и передавали прибывшему курьеру.

Полицейские задержали пособника мошенников в городе Туймазы в Башкортостане. Следственный отдел МВД России по Бугульминскому району избрал задержанному меру пресечения в виде обязательства о явке. Сотрудники полиции устанавливают всех лиц, причастных к данным преступлениям.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее в Казани мошенники попытались похитить у пенсионерки около одного миллиона рублей, рассказав ей о том, что ее родственница якобы попала в дорожно-транспортное происшествие. В трубке пенсионерка услышала женский плач и подумала, что ей звонит ее внучка. Девушка объяснила, что она попала в ДТП и ей нужна помощь.

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Маргарита Головатенко
ОбществоПроисшествия БашкортостанТатарстан

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