В Татарстане задержали курьера-мошенника из Уфы, обманувшего двух пенсионеров на 1,6 млн рублей

В Татарстане задержали 21-летнего курьера-мошенника из Уфы, обманувшего двух пенсионеров на 1,6 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.



Заявления от потерпевших поступили в отдел МВД России по Бугульминскому району республики. Пенсионерам поступали тревожные звонки — по телефону злоумышленники сообщали, что их родственники якобы попали в ДТП. Им предлагали посодействовать — уладить вопросы как с правоохранительными органами, так и с пострадавшими. Пенсионеры собирали свои сбережения и передавали прибывшему курьеру.

Полицейские задержали пособника мошенников в городе Туймазы в Башкортостане. Следственный отдел МВД России по Бугульминскому району избрал задержанному меру пресечения в виде обязательства о явке. Сотрудники полиции устанавливают всех лиц, причастных к данным преступлениям.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее в Казани мошенники попытались похитить у пенсионерки около одного миллиона рублей, рассказав ей о том, что ее родственница якобы попала в дорожно-транспортное происшествие. В трубке пенсионерка услышала женский плач и подумала, что ей звонит ее внучка. Девушка объяснила, что она попала в ДТП и ей нужна помощь.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко