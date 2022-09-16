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В казанских Дербышках образовалась пятикилометровая пробка из-за ДТП

20:20, 16.09.2022
В казанских Дербышках образовалась пятикилометровая пробка из-за ДТП
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В казанских Дербышках в пятницу вечером образовался серьезный затор. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Пробка образовалась на улице Мира. Она растянулась более чем на 5 км. Движение затруднено в обе стороны из-за двух автомобильных аварий.

Фото: скриншот

Сегодня утром в Казани на повороте с улицы Николая Ершова на улицу Вишневского произошла крупная авария с участием двух автобусов. Автобус маршрута №1 столкнулся с автомобилем Citroen, из-за чего на съезде с Ершова образовывалась пробка.

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Татьяна Леухина
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