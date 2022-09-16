В казанских Дербышках образовалась пятикилометровая пробка из-за ДТП

В казанских Дербышках в пятницу вечером образовался серьезный затор. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Пробка образовалась на улице Мира. Она растянулась более чем на 5 км. Движение затруднено в обе стороны из-за двух автомобильных аварий.

Фото: скриншот

Сегодня утром в Казани на повороте с улицы Николая Ершова на улицу Вишневского произошла крупная авария с участием двух автобусов. Автобус маршрута №1 столкнулся с автомобилем Citroen, из-за чего на съезде с Ершова образовывалась пробка.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина