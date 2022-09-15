В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели трех человек в ДТП на дороге Кузайкино — Нурлат

Фото: прокуратура РТ

В Татарстане возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения) после гибели трех человек в аварии на дороге Кузайкино — Нурлат. Об этом сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета России по республике.

По версии следствия, в ночь с 14 на 15 сентября в Lada Priora по дороге Кузайкино — Нурлат ехали трое молодых людей. Водитель не справился с управлением и врезался в прицеп трактора, перевозившего сельхозпродукцию.

В ДТП погиб 29-летний водитель Lada Priora, а также пассажиры — два брата в возрасте 25 и 17 лет. В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: прокуратура РТ

Напомним, авария произошла около 00.24 возле села Бурметьево в Нурлатском районе Татарстана. Водитель трактора не пострадал. Прокуратурой организована проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения.

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Максим Кокунин