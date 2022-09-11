В МВД России не зафиксировали нарушений, которые могли повлиять на итоги выборов
В настоящее время МВД России не зафиксировало серьезных нарушений, способных повлиять на результаты выборов. Об этом заявил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти российских субъектов МВД РФ Михаил Давыдов.
По выявленным нарушениям сейчас возбудили восемь уголовных дел, также выявили 156 административных правонарушений, пишет «Интерфакс».
По данным ЦИК Татарстана на 18.00, активность избирателей на дополнительных выборах депутатов Госсовета республики по данным на 18:00 составила 19,11%. Активность избирателей на довыборах депутатов представительных органов местного самоуправления составила 59,18%.
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