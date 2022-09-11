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В МВД России не зафиксировали нарушений, которые могли повлиять на итоги выборов

19:59, 11.09.2022
В МВД России не зафиксировали нарушений, которые могли повлиять на итоги выборов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В настоящее время МВД России не зафиксировало серьезных нарушений, способных повлиять на результаты выборов. Об этом заявил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти российских субъектов МВД РФ Михаил Давыдов.

По выявленным нарушениям сейчас возбудили восемь уголовных дел, также выявили 156 административных правонарушений, пишет «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru

По данным ЦИК Татарстана на 18.00, активность избирателей на дополнительных выборах депутатов Госсовета республики по данным на 18:00 составила 19,11%. Активность избирателей на довыборах депутатов представительных органов местного самоуправления составила 59,18%.

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Татьяна Леухина
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