В июле число браков в Татарстане выросло на 4,8%

Фото: Максим Платонов

В июле 2022 года в Татарстане брак заключили 3 597 пар. Это на 4,8% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, следует из официальной статистики.

Согласно данным Росстата, в июле 2021-го в Татарстане провели 3 432 регистрации брака. Это на 165 меньше, чем за июль этого года.

По количеству зарегистрированных в июле браков Татарстан занял первое место среди 14 регионов Приволжского федерального округа. На втором месте Башкирия — 3 311 браков, на третьем — Нижегородская область (2 940).

Фото: Максим Платонов

Наименьшее число браков среди регионов ПФО за июль зафиксировали в Марий Эл — 404. Это на 6,9% меньше, чем за аналогичный месяц 2021 года.

Напомним, в целом за 7 месяцев 2022 года в Татарстане зарегистрировали 12 810 браков. Это в 1,5 раза больше числа разводов, засвидетельствованных за этот же период — 8 174.

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Татьяна Демина