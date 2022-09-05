В Татарстане перенесли часть мероприятий, посвященных 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией

Фото: Максим Платонов (архив)

Кабмин Татарстана распорядился перенести часть мероприятий, посвященных празднованию 1100-летия официального принятия Ислама Волжской Булгарией. Юбилейную дату празднуют в этом году.

Всероссийский съезд учителей истории и обществознания перенесли с апреля на октябрь, а Всероссийскую студенческую олимпиаду по арабскому языку и исламской культуре с мая перенесена на октябрь. Издание и презентация серии книг «Антология татарской богословской мысли» пройден не в третьем квартале, как планировалось изначально, а в четвертом.

Республиканский план основных мероприятий, посвященных празднованию 1100-летия официального принятия Ислама Волжской Булгарией, власти Татарстана утвердили в начале 2022 года. В списке указывалось 79 мероприятий, в том числе концерты и спектакли.

Фото: Максим Платонов (архив)

Старт празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией дали в Татарстане в январе этого года. Первым событием, приуроченным к юбилейной дате, стал Всероссийский мусульманский форум, на котором, в частности, презентовали национальный проект «Туганбатыр». Следом дали старт написанию рукописного мусхафа Благородного Куръана.

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Татьяна Демина