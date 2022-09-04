В России выявили 48 042 случая заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 48 042 случая заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 19 729 423 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 4 сентября, госпитализировали за сутки 2 239 человек. В связи с выздоровлением от коронавируса выписали 35 732 человека, выздоровевших за весь период — 18 746 698 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 87 россиян, всего от инфекции скончались 384 711 человек.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко