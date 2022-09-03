Университет Иннополис впервые выпустил аспирантов — 9 человек

В Университете «Иннополис» вручили дипломы выпускникам. В 2022 году вуз окончили 157 студентов, 22 из которых получили красные дипломы. Впервые «Иннополис» выпустил аспирантов — 9 человек, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Многие выпускники этого года уже получили приглашение на работу в ведущие российские ИТ-компании. Часть из них осталась работать в своем вузе, а кто-то запустил стартап.

Ежегодно выпускной в вузе происходит в один день с посвящением в студенты первокурсников. В этом году его студентами стал 431 человек (294 бакалавра, 106 магистров и 31 аспирант), и сегодня здесь в общей сложности учатся уже более 1 тысячи студентов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в июле сообщалось, что более 2 тысяч школьников из десяти пилотных регионов России прошли в университете Иннополис в Татарстане IT-обучение по программированию, разработке игр и telegram-ботов. Обучение было организовано в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика».



Программированию обучались 2,1 тысячи школьников 14—18 лет из десяти пилотных регионов -Татарстана, Башкортостана, Республики Саха, Нижегородской, Пензенской, Оренбургской, Новгородской, Белгородской, Калужской и Тульской областей.

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Максим Кокунин