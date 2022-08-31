В Казани улице Ершова образовалась двухкилометровая пробка

Фото: скриншот

В Казани на улице Николая Ершова образовалась двухкилометровая пробка, которая начинается от Советской площади и продолжается практически до автобусной остановки «Улица Абжалилова». Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Стоит отметить, что на участке пробки возле здания по адресу Николая Ершова, 29б, произошла авария.

Также затруднения движения видны на Гвардейской (в правом ряду возле дома №7 ведутся ремонтные работы) и Патриса Лумумбы. В целом по городу дорожная ситуация оценивается в 4 балла.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в воскресенье в Татарстане на нескольких участках трассы М-7 образовались пробки в несколько километров. Так, большая пробка образовалась на М-7 от деревни Исаково в Зеленодольском районе до Введенско-Слободского сельского поселения в Верхнеуслонском районе республики, чередующиеся «красные» и «желтые» участки образовали пробку более 12 км.

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Максим Кокунин