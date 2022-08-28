В Татарстане на участке трассы М-7 образовалась пробка в 12 километров

Фото: скриншот / Яндекс.Карты

В Татарстане на нескольких участках трассы М-7 образовались пробки в несколько километров, согласно данным сервиса «Яндекс.Карты».

Большая пробка образовалась на М-7 от деревни Исаково в Зеленодольском районе до Введенско-Слободского сельского поселения в Верхнеуслонском районе республики, чередующиеся «красные» и «желтые» участки образовали пробку более 12 км.

Пробка из-за аварии наблюдается в Казани на улице Залесной, она растянулась на 2,3 км. Затруднен въезд на дорогу.

26 августа на трассе М-7 в Казани рядом с жилым массивом Киндери из-за аварии образовалась пробка протяженностью 5 км.



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Маргарита Головатенко