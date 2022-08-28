Самбист Клецков: уровень Спартакиады в Казани выше, чем на чемпионате России

Уровень турнира по самбо на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов в Казани выше, чем на чемпионате России, считает самбист Никита Клецков, в воскресенье завоевавший золотую медаль Спартакиады в весовой категории до 71 кг.



— Безусловно, чемпионат России и Спартакиада похожи, но эмоционально есть различия. Если на чемпионате России порядка 40-50 человек разного уровня, то на Спартакиаде — элита российского самбо на данный момент, это восемь первых человек, поэтому уровень, наверно, чуть повыше, — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что готовился к Спартакиаде целенаправленно, но в связи с тем, что сезон начинается чуть позже, в тренировочный процесс пришлось внести небольшие коррективы.

Первый вице-президент Федерации водного поло России Евгений Шаронов выразил мнение, что Всероссийская Спартакиада сильнейших спортсменов должна стать традиционным турниром. Шаронов считает, что организация Спартакиады была на высшем уровне: «судейство было хорошим, все команды довольны, результаты объективные и справедливые».

Ватерполисты Татарстана сегодня обыграли сборную Москвы в золотом финале «Спартакиады сильнейших», одержав седьмую по счету победу на турнире. Матч завершился со счетом 9-5.

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Маргарита Головатенко