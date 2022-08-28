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В федерации водного поло считают, что необходимо продолжить традицию проведения Спартакиады

18:43, 28.08.2022
В федерации водного поло считают, что необходимо продолжить традицию проведения Спартакиады
Фото: realnoevremya.ru

Всероссийская Спартакиада сильнейших спортсменов должна стать традиционным турниром, считает первый вице-президент Федерации водного поло России Евгений Шаронов.

— Спартакиада — очень важное соревнование, мы были за то, чтобы ее возрождать. Уверен, она будет очень популярной и среди зрителей, и среди участников. Нужно продолжать эту традицию, приводит ТАСС его слова.

Шаронов считает, что организация Спартакиады была на высшем уровне: «судейство было хорошим, все команды довольны, результаты объективные и справедливые».

Ватерполисты Татарстана сегодня обыграли сборную Москвы в золотом финале «Спартакиады сильнейших», одержав седьмую по счету победу на турнире. Матч завершился со счетом 9-5.

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Маргарита Головатенко
СпортОбществоВласть Татарстан

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