Татарстан стал лидером Спартакиады по водному поло

Ватерполисты Татарстана обыграли сборную Москвы в золотом финале «Спартакиады Сильнейших», одержав седьмую по счету победу на турнире. Матч завершился со счетом 9-5 (2-2, 1-1, 3-2, 3-0).



Финал за 1-е место вышел напряженным и небогатым на мячи, рассказали в пресс-службе СК ВВС «Синтез»: ватерполисты Татарстана не стали беречь свои силы. Мячи за сборную Татарстана забросили: Латыпов (2), Пронин (2), Лазарев (1), Сучков (1), Махиянов (1), Лисунов (1).

Счет открыли москвичи — с интервалом в 2 минуты в ворота татарстанцев влетели два безответных мяча, но в середине тайма силами Аделя Латыпова и Николая Лазарева республика отыгралась, и первый перерыв завершился при равенстве счета: 2-2.

Второй период тоже начали москвичи, но сборная Татарстана выправила счет. Отличился Иван Сучков. 3-3 после первой половины игры. Сергей Лисунов и Николай Лазарев забросили свои шансы в большинстве и развили преимущество нашей команды до +2.

Перед заключительной четвертью — 6-5. За 4 минуты до конца комфортную разницу вернул Даниил Пронин, 7-5. Через минуту пенальти конвертировал Адель Латыпов. Финальную точку поставил Даниил Пронин — 9-5.

Фото: sintez-kazan.ru

Ватерполисты Татарстана в полуфинале «Спартакиады сильнейших» обыграли сборную Санкт-Петербурга и завоевали путевку в золотой матч.



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Маргарита Головатенко