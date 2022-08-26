Альфа-Банк увеличит кешбэк по картам в три раза с 1 сентября
С 1 сентября банк повысит кешбэк в части категорий до 1,5% при тратах до 100 000 рублей в месяц и до 2%, если траты больше 100 000 рублей.
Ранее кешбэк по картам в некоторых категориях был снижен до 0,5% из-за ограничения Центробанка, которое действовало по 31 августа 2022-го.
Кешбэк начисляется с 1 рубля. Кроме того, клиенты Альфа-Банка могут получать суперкешбэк по картам от партнеров до 33%.
АО «Альфа-Банк»
Справка
Альфа-Банк — универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет более 1 млн корпоративных клиентов и 22 млн физических лиц.
Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 510 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.
По итогам 2021 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $75,9 млрд, совокупный кредитный портфель — $52,0 млрд, акционерный капитал — $10,6 млрд. Чистая прибыль — $1,6 миллиарда.
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