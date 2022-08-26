Альфа-Банк увеличит кешбэк по картам в три раза с 1 сентября

С 1 сентября банк повысит кешбэк в части категорий до 1,5% при тратах до 100 000 рублей в месяц и до 2%, если траты больше 100 000 рублей.

Ранее кешбэк по картам в некоторых категориях был снижен до 0,5% из-за ограничения Центробанка, которое действовало по 31 августа 2022-го.

Кешбэк начисляется с 1 рубля. Кроме того, клиенты Альфа-Банка могут получать суперкешбэк по картам от партнеров до 33%.

АО «Альфа-Банк»



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