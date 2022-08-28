Татарстан занял 7-е место среди регионов России по количеству преступлений, связанных с оборотом наркотиков

Фото: МВД по Татарстану (архив)

По данным портала правовой статистики Генеральной прокуратуры России, Татарстан занимает 11-е место в рейтинге выявленных лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. С января по июль 2022 года было выявлено всего 1 067 лиц.

Фото: crimestat.ru

Больше всего зафиксировано лиц, совершивших преступление, связанных с незаконным оборотом наркотиков за этот период в Московской области (2 808), Москве (2 752) и Краснодарской крае (2 349). Меньше всего было зарегистрировано в Ненецком и Чукотском АО — всего по 8 и 6 соответственно.

За январь — июль 2022 года в Татарстане было зарегистрировано всего 3 242 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Республика занимает 7-е место.

Неделю назад в Татарстане и на территории нескольких регионов России обнаружили и ликвидировали сеть наркопроизводства. Всего было изъято более 140 кг синтетических наркотиков, причем более 120 кг изъяли у двух казанцев.

Илина Хакимова