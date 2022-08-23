Исследование: развитие практических навыков у детей в Казани — слабая сторона школьной программы

Фото: Максим Платонов (архив)

По данным исследования сервиса по поиску работы SuperJob (есть в распоряжении «Реального времени»), большая часть родителей из Казани считает, что современная школа лучше всего развивает память, а хуже всего — критическое мышление и практические навыки детей.

Отмечается, что удовлетворенность родителей школьной программой учащихся начальной школы выше, чем родителей старшеклассников. Так, усилия школы по развитию памяти у детей, которые обучаются в 1—4 классах, они оценивают в среднем на 3,4 балла. И это самая высокая оценка по 5-балльной шкале. Вместе с этим развитие памяти у старшеклассников оценивается уже лишь на 3,2 балла.

Хуже всего, судя по оценкам родителей, в младшей школе обстоят дела с развитием навыков критического мышления: эта характеристика оценивается на 3 балла. В средней и старшей школе ниже всего оценивается развитие практических умений: 2,8 и 2,7 балла соответственно.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, 19 августа замминистра просвещения России Татьяна Васильева, выступая на итоговой республиканской педконференции в Зеленодольске, высоко оценила уровень подготовки системы образования Татарстана к новому учебному году:

— Нужно отметить, что, безусловно, почти полторы тысячи школ и более чем 1 600 детских садов готовы к новому учебному году. Больше 60 школ выходят из капитального ремонта, будут введены в эксплуатацию и примут учеников 11 новых школ 1 сентября и четыре детских сада, почти 500 тысяч школьников сядут за парты — а это большая работа. Для того чтобы подготовить систему на полмиллиона учеников, мы с вами, система образования, смежные отрасли работали все лето.

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Максим Кокунин