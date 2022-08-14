Правительственная делегация из Афганистана планирует посетить Казань

Фото: ru.wikipedia.org. Посольство Афганистана на Арбате в Москве

Правительственная делегация из Афганистана, в составе которой будет министр промышленности и торговли страны Нуриддин Азизи, 15 августа прибудет в Москву. Далее они планируют посетить Казань, рассказал «РИА Новости» посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

По его словам, в Москве у делегации запланированы переговоры по закупкам российской нефти, пшеницы, а также подсолнечного масла. На переговорах будут задействованы экономисты и финансисты Афганистана.

— Такие контакты нужны для развития межрегиональных связей, — добавил Жирнов.

29 апреля глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что в Афганистане обстановка после ухода из страны войск США и НАТО и прихода к власти «Талибана»* стабилизировалась. Он отметил, что Москва передала Кабулу предложения по ускорению процесса формирования инклюзивного правительства.



*«Талибан» — организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003. Запрещена в России.



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Максим Кокунин