В Татарстане трафик на сайт IKEA со стартом финальной распродажи взлетел в 12 раз

Фото: Максим Кокунин

С начала финальной онлайн-распродажи IKEA трафик на сайт компании из Татарстана взлетел в 12 раз по сравнению со среднесуточными данными июля прошлого года, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе «МегаФон».



Только в день старта распродажи, 5 июля, абоненты мобильного оператора израсходовали почти такой же объем информации, который ранее приходился на сайт за 2—3 недели. Больше всего времени на сайте покупатели из Татарстана провели 12—14 июля, когда заработала электронная очередь.

Сейчас ажиотаж заметно снизился — среднесуточный трафик в первую неделю августа оказался в четыре раза меньше, чем в первую неделю распродажи.

Фото: pixabay.com

Шведская торговая сеть по продаже мебели объявила о старте онлайн-распродажи товаров с 5 июля, однако из-за большого притока посетителей сайт перестал функционировать в тот же день. Периодически распродажа на сайте приостанавливалась и вновь возобновлялась.

IKEA завершит онлайн-распродажу в России 15 августа. После завершения распродажи магазины компании останутся закрытыми и будут работать только на выдачу полученных заказов, а еще на возврат и обмен товаров.

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Маргарита Головатенко