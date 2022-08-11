Замгендиректором КАМАЗа по безопасности назначен экс-начальник УФСБ по Челнам Сирень Галиакберов
Заместителем генерального директора ПАО «КАМАЗ» по безопасности назначен экс-начальник УФСБ по Набережным Челнам Сирень Галиакберов, сообщили в пресс-службе предприятия.
— Подписан приказ о назначении с 11.08.2022 Галиакберова Сиреня Фатиховича заместителем генерального директора ПАО «КАМАЗ» по безопасности, — сказано в сообщении.
О предстоящем назначении Галиакберова сообщалось накануне. Экс-начальник УФСБ по Челнам занял пост Ильдара Шамилова. Последний сегодня возглавил профком КАМАЗа.
Галиакберов возглавлял городскую службу ФСБ с апреля 2006 года. О том, что он уходит в отставку, стало известно в июне этого года.
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