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Замгендиректором КАМАЗа по безопасности назначен экс-начальник УФСБ по Челнам Сирень Галиакберов

08:05, 11.08.2022
Замгендиректором КАМАЗа по безопасности назначен экс-начальник УФСБ по Челнам Сирень Галиакберов
Фото: kamaz.ru

Заместителем генерального директора ПАО «КАМАЗ» по безопасности назначен экс-начальник УФСБ по Набережным Челнам Сирень Галиакберов, сообщили в пресс-службе предприятия.

— Подписан приказ о назначении с 11.08.2022 Галиакберова Сиреня Фатиховича заместителем генерального директора ПАО «КАМАЗ» по безопасности, — сказано в сообщении.

О предстоящем назначении Галиакберова сообщалось накануне. Экс-начальник УФСБ по Челнам занял пост Ильдара Шамилова. Последний сегодня возглавил профком КАМАЗа.

Галиакберов возглавлял городскую службу ФСБ с апреля 2006 года. О том, что он уходит в отставку, стало известно в июне этого года.

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Маргарита Головатенко
ПромышленностьМашиностроение Татарстан

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