В Приволжье цифровую трансформацию проходят 60 крупных и средних компаний-клиентов Сбера

В настоящее время среди клиентов крупного и среднего бизнеса в регионах присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка* цифровую трансформацию проходят 60 предприятий и компаний, планируется, что к концу года эта цифра достигнет 120.

Для обеспечения успешной цифровой трансформации компаний-клиентов в Сбере появилась такая роль, как «менеджер по успеху клиента» (Customer Success Manager). Она сконцентрирована не на продаже продуктов, а на том, чтобы помочь бизнесу клиента вырасти за счет успешной реализации проектов цифровой трансформации. Такой менеджер встает на сторону бизнеса клиента и отвечает за оптимизацию затрат, рост клиентской базы, кибербезопасность, рост стоимости компании и за многие другие вещи. Для этого используются не только продукты из экосистемы Сбера, но и другие сервисы и решения. Доступ к ним открывается через партнерскую программу для разработчиков, интеграторов и поставщиков IT-решений.

Работа этих специалистов будет различаться в зависимости от уровня цифровой зрелости компаний-клиентов. На каждом уровне развития бизнеса есть свой запрос на цифровую трансформацию. На старте это потребность в оптимизации затрат, прозрачности, скорости, безопасности. Далее, по мере развития, — рост клиентской базы, производительности и эффективности. Цель зрелых компаний — увеличить свою долю на рынке, наращивать стоимость своего бизнеса и повышать удовлетворенность клиентов и сотрудников.

Суть цифровой трансформации заключается в модернизации бизнес-процессов компаний на базе цифровых технологий. Это целый комплекс решений, который позволяет изменить подходы к управлению, ускорить вывод продуктов, снизить затраты, повысить прибыль и упростить принятие решений. А еще — встроить в работу инструменты искусственного интеллекта, который позволит топ-менеджменту принимать решения на основе анализа данных. Процесс цифровой трансформации сложен: нужно модифицировать и бизнес-процессы, и саму бизнес-модель компании, развивать новые компетенции, менять организационную структуру. В этом своим корпоративным клиентам поможет Сбер.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

— Сегодня Сбер является одним из технологических лидеров России. В банке накоплен большой опыт в области цифровизации и построения собственных сервисов на платформенных решениях, что дает ему возможность делиться хорошо апробированными наработками с клиентами.



Цифровая трансформация для предприятий — это возможность создать принципиально новые цепочки добавления ценности собственному продукту, придумать новые, более полезные решения для клиентов, предоставлять более качественные услуги. Соответственно, в результате растет прибыль компании и инвестиционная привлекательность бизнеса.



Если говорить про регионы и население, то по итогам запуска и реализации процесса перехода на «цифровые рельсы» увеличиваются поступления в бюджет и доходы населения, развивается инфраструктура региона и растет самое главное — качество жизни.



Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»