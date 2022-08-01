Прокуратура Татарстана расторгла досудебку со следователем — организатором кражи сейфа в СК

Сегодня в Вахитовском райсуде Казани намечено первое заседание по делу бывшего следователя-криминалиста Марата Шакирова. Его обвиняют в организации кражи сейфа с 14,7 млн рублей из здания Следкома на улице Карла Маркса, а еще — в пособничестве в подделке паспорта в целях его незаконного использования для получения кредитов.



Ожидается, что сегодня на заседании рассмотрят вопрос о продлении меры пресечения обвиняемому.

Дело поступило в суд вместе с ходатайством о рассмотрении в особом порядке, поскольку на следствии с обвиняемым подполковником юстиции было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Такой порядок гарантировал фигуранту заведомо более мягкое наказание.

Однако это досудебное соглашение было расторгнуто прокуратурой Татарстана, утверждают источники «Реального времени», близкие к правоохранительным органам. Официальная причина такого решения — Шакиров не исполнил договоренности.

Расторжение означает, что дело бывшего следователя подлежит рассмотрению в общем порядке — с допросами свидетелей и исследованием иных доказательств. Именно в таком формате ранее в Вахитовском суде Казани стартовал процесс по делу трех подручных Шакирова из Альметьевска, что поучаствовали в краже и позже утверждали — не знали, что покусились на имущество СК.

В теории поступление дела по такому же преступлению в общем порядке может обернуться соединением дел. В этом случае процесс придется начинать заново.

На последнем заседании по делу альметьевских соучастников кражи суд допросил руководителя следственного отдела, к которому был прикомандирован Шакиров, а также его подчиненных. Выяснилось, что похищенные деньги были изъяты в августе 2021 года в ходе обысков в Челнах по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями и преднамеренном банкротстве ООО «Оптовик» — юрлица торговой сети «Эссен». И обвиняемый входил в состав следственной группы, где отвечал за работу с вещдоками.

Напомним, о дерзкой краже в отделе СК стало известно утром 4 октября 2021 года, в течение двух дней Шакиров и трое его земляков из Альметьевска были задержаны, а затем арестованы. Пятый фигурант дела Дживан Мхитарян объявлен в международный розыск.