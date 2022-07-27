Сборную России по настольному теннису не допустили до участия в чемпионате мира

Международная федерация настольного тенниса (ITTF) приняла решение о недопуске сборной России к участию в чемпионате мира 2022 года в Чэнду (Китай).



Решение приняли на заседании исполнительного комитета ITTF, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу федерации.

Сборные России и Белоруссии по настольному теннису отстранены от соревнований под эгидой ITTF из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира пройдет с 30 сентября по 9 октября.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко