Стоимость проезда на автобусе «Казань — Иннополис» увеличится с 1 августа

С 1 августа стоимость проезда на автобусах из Казани в Иннополис — маршрутов №106 и 108 — изменится. Об этом сообщается в telegram-канале InnoBus 2.0.

Стоимость билета при оплате банковской картой вырастет со 125 до 160 рублей, при оплате наличными — со 150 до 200 рублей. Также до 80 рублей подорожают и льготные билеты для детей в возрасте до 7 лет.

Вместе с этим стоимость билета при оплате картой INNOID останется 125 рублей при условии покупки 30 поездок на календарный месяц. Повышение цены объясняется подорожанием топлива на 8% и горюче-смазочных материалов — от 30% до 200%. Также отмечается, что стоимость техобслуживания возросла на 55%, а общая инфляция за период составила 16%.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, 1 мая в столице Татарстана увеличилась стоимость оплаты проезда в наземном общественном транспорте. В автобусах, троллейбусах и трамваях одна поездка за наличный расчет составляет 36 рублей, безналичный — 31 рубль.



Соответствующий проект постановления разработал Госкомитет республики по тарифам. В общественном транспорте при оплате транспортной картой один проезд будет стоить 31 рубль, 100 поездок — по 23 рубля за каждую.



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Максим Кокунин