Татарстан вошел в пятерку лидеров по объемам ипотечного кредитования в июне

Татарстан оказался в пятерке лидеров по объемам ипотечного кредитования в июне 2022 года среди регионов России — показатель республики составил 1,81 тыс. кредитов на 6,2 млрд рублей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



Рейтинг возглавила Москва (5,79 тыс. кредитов на 44,08 млрд рублей), Московская область (3,96 тыс. кредитов на 24,31 млрд рублей), Санкт-Петербург — (2,84 тыс. кредитов на 16,66 млрд рублей), Краснодарский край (2,02 тыс. кредитов на 8,06 млрд рублей).

В целом по стране объем ипотечного кредитования вырос на 68% по сравнению с прошлым месяцем, а количество выданной ипотеки — на 75%, до 57,5 тыс. кредитов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Татарстан занял восьмое место в рейтинге регионов по развитию ипотеки в России. Средний размер ипотечного кредита в Татарстане в этом году составляет 3,04 млн рублей.

В Татарстане в июне этого года совершили 6,1 тыс. сделок по купле-продаже жилья, тогда как в мае — 5,5 тыс. сделок



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Маргарита Головатенко