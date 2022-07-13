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Татарстанцы смогут наблюдать суперлуние 13 июля

11:21, 13.07.2022
Татарстанцы смогут наблюдать суперлуние 13 июля
Фото: pxhere.com

Вечером среды, 13 июля, жители России, в том числе татарстанцы смогут наблюдать суперлуние — момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тыс. км, сообщает RT.

Полнолуние произойдет 13 июля в 21.38 мск. Видимый диаметр Луны — 33 минуты 27 секунд. Луну можно будет наблюдать всю ночь до восхода солнца в созвездии Стрельца.

В январе в Институте прикладной астрономии РАН в Петербурге сообщали, что в 2022 году жители России увидят два затмения, два суперлуния и четыре звездопада. На территории России будут наблюдаться частное солнечное затмение 25 октября и полное лунное 8 ноября.

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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