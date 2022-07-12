В Казани во вторник произошло 148 ДТП

Фото: ГИБДД Казани

В Казани в понедельник, 11 июля, произошло 148 ДТП, в четырех из которых пострадали люди, сообщили в ГИБДД города.

Так, в столице Татарстана случились два наезда на пешехода, столкновение и наезд на стоящее ТС. 11 водителей задержали в пьяном состоянии, у еще четырех водителей не было прав.

В отделы полиции доставили шесть граждан по подозрению в совершении преступлений.

Фото: realnoevremya.ru

В Казани в воскресенье, 10 июля, задержали 11 водителей в состоянии алкогольного опьянения. В столице Татарстана в выходной день произошло 90 ДТП, в четырех из них пострадали люди.

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Маргарита Головатенко