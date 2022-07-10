После объявления Джонсона об уходе с поста в Британии началась гонка на кресло премьер-министра

После недавнего объявления Бориса Джонсона о скором уходе со своего поста в Великобритании началась гонка за кресло премьер-министра. Кроме того, возможный раскол обозначился и в консервативной партии страны, пишет The Guardian.

Уход Джонсона с поста, пишет издание, — это только начало реорганизации внутренней и внешней политики Великобритании. Однако он уже вскрыл ряд проблем и обозначил вопросы, которые не были разрешены в период нахождения Джонсона на посту. Обнажились и личные амбиции тех, кто давно хотел его заменить.

Фото: flickr.com

Сейчас о своем желании баллотироваться на пост премьера Великобритании уже объявили экс-глава Минфина Риши Сунак, глава Минтранса Великобритании Грант Шаппс, а также новый глава финансового министерства страны Надим Захави. В эту гонку также включились экс-глава МИД страны Джереми Хант и экс-министр здравоохранения Саджид Джавид.

Удивительным для британской общественности стал тот факт, что от кресла премьера отказался министр обороны Бен Уоллес, которому уже пророчили назначение на должность.

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Артем Гафаров