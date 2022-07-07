Президент Татарстана заявил о необходимости поиска новых механизмов для кооперации с Ираном

Президент Татарстана Рустам Минниханов с Ираном на встрече с губернатором провинции Голестан Али Мохаммадом Зангане в Казани заявил о необходимости поиска новых форм и механизмов для кооперации.



По итогам визита отмечен обоюдный интерес к работе. Минниханов отметил, что развитию взаимоотношений способствуют работа Генерального консульства Ирана в Казани, меморандум о торговом сотрудничестве и активное взаимодействие республики с иранскими провинциями. До пандемии осуществлялись прямые авиарейсы из столицы Ирана в Казань. В разные годы ряд татарстанских компаний реализовывали свои проекты в Иране — в их числе КАМАЗ, «Татнефть», Казанский вертолетный завод.

Сотрудничество между Ираном и Татарстаном развивается в том числе в области науки и образования — ряд вузов Татарстана и Ирана имеют договорные связи, в республике учатся 765 иранских студентов.

— Провинция Голестан представляет для нас большой интерес. Надеюсь, сегодняшняя встреча придаст нашим связям хороший импульс. Прежде всего, это развитие наших контактов в агропромышленном секторе, нефтехимии, машиностроении, здравоохранении, расширении поставок продукции, — приводит слова Минниханова пресс-служба президента РТ.

Президент Татарстана отметил, что провинция Голестан находится на удобной географической позиции через Волгу и Каспийское море, и возможности транспортной логистики следует внимательно изучить.

Фото: пресс-служба президента Татарстана (архив)

В конце июня Минниханов заявил, что Татарстан намерен активизировать сотрудничество с провинцией Восточный Азербайджан в Иране:

— Провинция Восточный Азербайджан представляет для нас интерес. Мы должны эффективно использовать все возможности для укрепления наших отношений, — утверждал президент Татарстана.



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Маргарита Головатенко