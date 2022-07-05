В России утвердили субсидии школьникам на обучение программированию
Правительство России утвердило порядок выделения субсидий для школьников 8—11 классов на обучение языкам программирования. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Субсидии предоставляются талантливым школьникам 8—11-го классов для возможности прохождения дополнительного двухлетнего курса обучения современным языкам программирования на базе автономной некоммерческой организации «Университет Национальной технологической инициативы 2035».
В октябре прошлого года Татарстан выбрали одним из пилотных регионов по обучению школьников языкам программирования на бесплатных курсах. Курсы станут дополнением к базовой школьной программе по математике и информатике. Обучение ориентировано на школьников старше 14 лет.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».ТехнологииITОбществоОбразование
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым