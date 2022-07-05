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В России утвердили субсидии школьникам на обучение программированию

22:59, 05.07.2022
В России утвердили субсидии школьникам на обучение программированию
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Правительство России утвердило порядок выделения субсидий для школьников 8—11 классов на обучение языкам программирования. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Субсидии предоставляются талантливым школьникам 8—11-го классов для возможности прохождения дополнительного двухлетнего курса обучения современным языкам программирования на базе автономной некоммерческой организации «Университет Национальной технологической инициативы 2035».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В октябре прошлого года Татарстан выбрали одним из пилотных регионов по обучению школьников языкам программирования на бесплатных курсах. Курсы станут дополнением к базовой школьной программе по математике и информатике. Обучение ориентировано на школьников старше 14 лет.

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