В Татарстане карстовый провал в селе Печищи завалили мусором

Фото: соцсети (архив)

В Верхнеуслонском районе Татарстана оказался завален мусором знаменитый карстовый провал. Об этом стало известно из соцсетей.

В Минэкологии республики «Реальному времени» сообщили, что проверят информацию.

Фото: соцсети (архив)

По сообщениям пользователей, мусор могут скидывать местные жители. На опубликованных кадрах видно, что в провале лежат балки, плиты.

Стоит отметить, что в социальных сетях и ранее обращали внимание на скопившийся в провалах мусор. Карстовый провал в Печищах образовался в результате обрушения известняковой породы в штольни.

В мае прошлого года в Татарстане обрушилась скала-арка возле Камского Устья.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина