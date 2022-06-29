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В Татарстане карстовый провал в селе Печищи завалили мусором

18:55, 29.06.2022
В Татарстане карстовый провал в селе Печищи завалили мусором
Фото: соцсети (архив)

В Верхнеуслонском районе Татарстана оказался завален мусором знаменитый карстовый провал. Об этом стало известно из соцсетей.

В Минэкологии республики «Реальному времени» сообщили, что проверят информацию.

Фото: соцсети (архив)

По сообщениям пользователей, мусор могут скидывать местные жители. На опубликованных кадрах видно, что в провале лежат балки, плиты.

Стоит отметить, что в социальных сетях и ранее обращали внимание на скопившийся в провалах мусор. Карстовый провал в Печищах образовался в результате обрушения известняковой породы в штольни.

В мае прошлого года в Татарстане обрушилась скала-арка возле Камского Устья.

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Татьяна Леухина
ОбществоИнфраструктураПроисшествия Татарстан

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