В Татарстане карстовый провал в селе Печищи завалили мусором
В Верхнеуслонском районе Татарстана оказался завален мусором знаменитый карстовый провал. Об этом стало известно из соцсетей.
В Минэкологии республики «Реальному времени» сообщили, что проверят информацию.
По сообщениям пользователей, мусор могут скидывать местные жители. На опубликованных кадрах видно, что в провале лежат балки, плиты.
Стоит отметить, что в социальных сетях и ранее обращали внимание на скопившийся в провалах мусор. Карстовый провал в Печищах образовался в результате обрушения известняковой породы в штольни.
В мае прошлого года в Татарстане обрушилась скала-арка возле Камского Устья.
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